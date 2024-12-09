Вышел расширенный трейлер 2-го сезона «Разделения»

Читайте нас в

Apple TV опубликовал расширенный трейлер второго сезона сериала «Разделение». В центре сюжета проекта загадочная корпорация Lumon, сотрудники которой проходят специальную процедуру, позволяющую им на работе забывать о своей личной жизни, а дома — о профессиональной.

В продолжении сериала работник подразделения «Обработка макроданных» Марк вместе с коллегами пошел против корпорации и столкнулся с ответными действиями Lumon.

Трейлер 2-го сезона сериала «Разделение»

Дата выхода 2-го сезона сериала «Разделение»

Премьера второго сезона сериала «Разделение» пройдет 17 января.