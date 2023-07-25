Райан Рейнольдс возродит ситком «Альф»
Звезда «Дэдпула» выпустит новые серии о приключениях забавного инопланетянина. Компания Maximum Effort, которой владеет Райан Рейнольдс, заручившись поддержкой одного из создателей шоу «Альф» Пола Фаско, сняла несколько коротких роликов: каждый из них проспонсирован отдельным брендом и похож скорее на рекламную интеграцию. Свежие видео покажут в ходе телемарафона старых эпизодов популярного ситкома.
Сам Рейнольдс признался, что в детстве просто обожал «Альфа». Он также добавил, что не видит разницы между оригинальными сериалами и спонсорским контентом, потому что и то, и другое может быть в одинаковой мере развлекательным.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!