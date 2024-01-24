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Райан Гослинг разочарован, что Грета Гервиг и Марго Робби не получили номинаций на «Оскар»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:45

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Райан Гослинг разочарован, что Грета Гервиг и Марго Робби не получили номинаций на «Оскар»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Барби».
Фото Кадр из фильма «Барби»
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Райан Гослинг отреагировал на то, что, в отличие от него самого, исполнительницу роли самой популярной куклы в мире Марго Робби и режиссера Грету Гервиг не номинировали на «Оскар» за фильм «Барби».

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«Никогда не думал, что скажу это, но для меня невероятная честь и гордость, что я сыграл пластиковую куклу по имени Кен. Но не существует Кена без Барби, и не может быть фильма о Барби без Греты Гервиг и Марго Робби — двух людей, наиболее ответственных за этот исторический, всемирно известный фильм», — заявил актер.

Гослинг добавил, что он сильно разочарован тем, что Гервиг и Робби не номинированы в своих категориях.

Сложившаяся ситуация вызвала широкое обсуждение в соцсетях. Учитывая, что картина «Барби» подается небывалым новаторством и чуть ли не великим манифестом феминизма, отсутствие Гервиг и Робби в числе номинантов на «Оскар», воспринимается аудиторией преимущественно негативно. Пользователи пишут, что это еще раз доказывает главную идею фильма: «мы живем в мужском мире».

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Впрочем, исполнительница роли сотрудницы Mattel Глории в фильме «Барби» Америка Ферерра была номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана». В интервью Variety актриса тоже сказала, что «невероятно разочарована» тем, что Гервиг и Робби не были номинированы на «Оскар».

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