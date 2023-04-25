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Сегодня, 17:05

Рассел Кроу рассказал, что мог отказаться от роли в «Гладиаторе»

Георгий Амиян
Киножурналист
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Рассел Кроу
Фото Кадр из фильма

Рассел Кроу рассказал Variety, что мог отказаться от съемок в «Гладиаторе», потому что первая версия сценария была «полной чушью». Актеру нравился его герой и общая концепция, но он сомневался в некоторых решениях — таких как реклама оливкового масла в эпизоде с колесницей. Кроу уточнил, что гладиаторы продвигали разные товары, но в кино это могло оттолкнуть зрителя: «Это всё правда, но подобное просто не понравилось бы современной аудитории. Они спросили бы: «Что это за хрень?»

По словам Кроу, продолжить работу над проектом его уговорил режиссер Ридли Скотт. Постановщик сказал, что не будет снимать сцены, которые нарушают веру Кроу в происходящее.

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