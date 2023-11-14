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Расписание выхода третьего сезона сериала «Медленные лошади» с Гэри Олдманом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Фото Кадр из сериала «Медленные лошади»

В конце ноября на Apple TV стартует третий сезон сериала «Медленные лошади». Шпионский триллер, основанный на одноименном романе Мика Геррона, рассказывает об административном чистилище для отказников «Слау Хаус», которое возглавляет опытный офицер разведки Джексон Лэм (Гэри Олдмен).

По сюжету главный герой вынужден работать с самыми слабыми агентами МИ5. В третьем сезоне Лэм вместе со своими подчиненными будет пытаться распутать заговор, который угрожает существованию британской контрразведки.

В «Медленных лошадях» снялись Джек Лауден, Кристин Скотт Томас, Джонатан Прайс, Саския Ривз и Сопе Дирису.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Медленные лошади»

1 серия 29 ноября
2 серия 29 ноября
3 серия 6 декабря
4 серия 13 декабря
5 серия 20 декабря
6 серия 27 декабря

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