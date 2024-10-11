На Netflix вышел мультсериал «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт»

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На платформе Netflix вышли все эпизоды сериала «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт». Действие анимационного проекта разворачивается после событий последней игровой трилогии. В сериале археолог и искательница приключений преодолевает множество препятствий на пути к мощному артефакту.

Главную роль в анимационном проекте озвучила Хейли Этвелл, известная по роли Пегги Картер в киновселенной Marvel.