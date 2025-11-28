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Рапунцель Запутанная история: кастинг, почему не взяли Ариану Гранде
Фильмы и сериалы

28 ноября 2025, 15:30

1 мин.

Disney не выбрал Ариану Гранде на роль Рапунцель из-за возраста

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Злая: Навсегда», реж. Джон М. Чу, Universal Pictures
Фото Кадр из фильма «Злая: Навсегда», реж. Джон М. Чу, Universal Pictures

В октябре этого года стало известно, что Disney возобновила работу над экранизацией «Рапунцель». Ранее она была приостановлена в связи с кассовым провалом другого игрового ремейка от Disney — «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер и Галь Гадот.

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Злодейку матушку Гoтель в экранизации может сыграть Скарлетт Йоханссон, однако с главной героиней все немного запутаннее.

Кадр из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история», реж. Нэйтан Грено, Байрон Ховард, Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios
Фото Кадр из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история», реж. Нэйтан Грено, Байрон Ховард, Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios

По информации инсайдера, на роль Рапунцель рассматривалась Ариана Гранде, но ее кандидатуру отклонили из-за возраста.

«Disney посчитали, что она слишком стара», — написал инсайдер MyTimeToShineHello.

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Кроме того, на роль Рапунцель рассматривались Сабрина Карпентер (певице отказали, потому что она «слишком красивая»).

Ранее появлялись слухи, что дисневскую принцессу могут сыграть Лиса из Blackpink, Флоренс Пью или Сидни Суини.

Модель Джиджи Хадид рассказывала, что проходила прослушивание, но не получила главную роль.

Режиссером грядущего ремейка «Запутанной истории» будет Майкл Грэйси, а сценарий адаптации напишет Дженнифер Кейтин Робинсон.

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