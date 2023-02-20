Пятый сезон сериала «Сексуальное просвещение» пройдет без Эммы Маккей
Эмма Маккей, недавно удостоенная награды премии BAFTA в номинации «Восходящая звезда», покидает сериал «Сексуальное просвещение», производства Netflix. Ее героиня появится только в четвертом сезоне шоу, съемки которого завершились на прошлой неделе.
Ранее стало известно, что сериал также покинет актер Шути Гатва. В четвертом сезоне проект остался без Тани Рейнолдс, Ракхи Такрар, Симоны Эшли и Патрисии Аллисон.
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