Пятый сезон сериала «Сексуальное просвещение» пройдет без Эммы Маккей

Эмма Маккей, недавно удостоенная награды премии BAFTA в номинации «Восходящая звезда», покидает сериал «Сексуальное просвещение», производства Netflix. Ее героиня появится только в четвертом сезоне шоу, съемки которого завершились на прошлой неделе.

Ранее стало известно, что сериал также покинет актер Шути Гатва. В четвертом сезоне проект остался без Тани Рейнолдс, Ракхи Такрар, Симоны Эшли и Патрисии Аллисон.