Пушистый форсаж Гран-при мультфильм: трейлер и дата выхода в России
Фильмы и сериалы

12 августа, 17:00

1 мин.

Мультфильм «Пушистый форсаж: Гран-при» выйдет 14 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Пушистый форсаж: Гран-при», реж. Вальдемар Фаст, Timeless Films, Mack Media, MACK Magic
Фото Кадр из мультфильма «Пушистый форсаж: Гран-при», реж. Вальдемар Фаст, Timeless Films, Mack Media, MACK Magic

14 августа в российских кинотеатрах стартуют показы мультфильма «Пушистый форсаж: Гран-при». По сюжету Эдда стремится стать звездой автоспорта и спасти свою семью от разорения.

Анимационный проект был создан к 50-летию немецкого тематического парка «Европа-парк», а главные роли в нем озвучили Джемма Артертон («Квант милосердия»), Томас Сэнгстер («Ход королевы») и Хейли Этвелл («Миссия невыполнима: Смертельная расплата»).

Трейлер мультфильма «Пушистый форсаж: Гран-при»

Плохие парни 2, мультфильм.В зарубежный прокат вышел мультфильм «Плохие парни 2»

Мультфильмы
