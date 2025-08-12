Мультфильм «Пушистый форсаж: Гран-при» выйдет 14 августа

14 августа в российских кинотеатрах стартуют показы мультфильма «Пушистый форсаж: Гран-при». По сюжету Эдда стремится стать звездой автоспорта и спасти свою семью от разорения.

Анимационный проект был создан к 50-летию немецкого тематического парка «Европа-парк», а главные роли в нем озвучили Джемма Артертон («Квант милосердия»), Томас Сэнгстер («Ход королевы») и Хейли Этвелл («Миссия невыполнима: Смертельная расплата»).