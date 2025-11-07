Фильмы и сериалы
Фильмы Сериалы Мультфильмы Документальное кино Звезды и кино
Канал С+
Гибкий ЗОЖ
ТВ-шоу
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Пушистые каникулы фильм 2025: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

7 ноября 2025, 17:15

1 мин.

Комедия «Пушистые каникулы» вышла в российский прокат

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Пушистые каникулы», реж. Сильвия Кер, Televisio de Catalunya (TV3), Movistar Plus+, Radio Television Espanola (RTVE)
Фото Кадр из фильма «Пушистые каникулы», реж. Сильвия Кер, Televisio de Catalunya (TV3), Movistar Plus+, Radio Television Espanola (RTVE)

6 ноября в российских кинотеатрах стартовали показы фильма Сильвии Кер («Элита», «Галерея Вельвет») «Пушистые каникулы». По сюжету Мая, Ян и говорящий скунс Фриц спасают летний лагерь от коварного застройщика. Они намерены доказать, что в долине живет легендарный медведь.

Для девятилетних актеров Юлии Райи и Абелло Севильяно, сыгравших Майю и Яна «Пушистые каникулы» стал первыми большим кинопроектом, а говорящего скунса Фрица озвучил один из самых знаменитых комиков Испании Карлос Латре.

Кто снялся в фильме «Пушистые каникулы»

В картине снялись Джулия Райя, Мартин Абелло Севильяно, Эдуард Сото, Гонсалу Диниш, Анабель Алонсо, Ана Моргаде, Адриан Гроссер, Элизабет Казановас и Иньиго Гальяно.

Трейлер фильма «Пушистые каникулы»

Зверополис 2 мультфильм: трейлер и&nbsp;дата выхода.Вышел финальный трейлер мультфильма «Зверополис 2»

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
Американская певица и киноактриса Долли Партон. Биография
Мостовой отказывается от «Рубина», Кисляку нашли клуб в Турции. Трансферные слухи РПЛ
Иностранные фигуристы убрали флаги своих стран в знак солидарности с Лазаревым
Капитан Достоинство и Универсализм, выживший при 12 тренерах «Спартака». Рабинер — о Зобнине
Что произошло за день 25 августа. Главное
РПЦ проинформировала Ватикан о гонениях на православных на Украине
Читайте далее
Netflix показал первые пять минут финального сезона «Очень странных дел»
Следующий материал
Netflix показал первые пять минут финального сезона «Очень странных дел»
Последние новости
20:00
После стольких лет: что готовит для зрителей повторный прокат финальных «Мстителей»
19:00
Вышел первый тизер 2-го сезона «Дорогуши» с Эллой Пернелл
19:00
От электрика до олимпийской звезды: самые яркие участники нового сезона «Суперниндзя»
18:30
Ромком «Как отделаться от парня за 10 дней» получит сиквел
18:00
Вышел первый тизер расширенного перевыпуска «Мстители: Финал»