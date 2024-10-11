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Пушистое превращение мультфильм 2024: дата выхода, трейлер и где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 11:40

0 мин.

В российский прокат вышел мультфильм «Пушистое превращение»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Пушистое превращение»
Фото Кадр из мультфильма «Пушистое превращение»
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10 октября в российских кинотеатрах стартовали показы мультфильма «Пушистое превращение». Сюжет анимационного проекта сосредоточен на братьях-близнецах Кайле и Заке, которые живут в фантастическом мире.

После появления таинственных Зандаров подросткам и их пушистым друзьям предстоит спасти свой дом.

Трейлер мультфильма «Пушистое превращение»

Кот-призрак Андзу, мультфильм. Мультфильм «Кот-призрак Андзу» вышел в российский прокат

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