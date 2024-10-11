В российский прокат вышел мультфильм «Пушистое превращение»

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10 октября в российских кинотеатрах стартовали показы мультфильма «Пушистое превращение». Сюжет анимационного проекта сосредоточен на братьях-близнецах Кайле и Заке, которые живут в фантастическом мире.

После появления таинственных Зандаров подросткам и их пушистым друзьям предстоит спасти свой дом.