Пункт назначения Высотка 613 фильм: трейлер и дата выхода в России
Фильмы и сериалы

12 августа, 18:05

1 мин.

Хоррор «Пункт назначения: Высотка 613» выйдет в российский прокат 14 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Пункт назначения: Высотка 613», реж. Джо Цянь, Juhui Cultural and Creative
Фото Кадр из фильма «Пункт назначения: Высотка 613», реж. Джо Цянь, Juhui Cultural and Creative

14 августа в российский прокат выйдет фильм «Пункт назначения: Высотка 613». Режиссером картины выступил Джо Цянь («Паук из бездны»).

По сюжету женщина с дочкой находят новый дом и выясняют, что он представляет собой смертельную ловушку, которую устроили потусторонние силы.

Кто снялся в фильме «Пункт назначения: Высотка 613»

В картине снялись Айви Инь, Бай Лин. Эмбер Ань, Бай Жуньинь, Кэш Чуан, Стэнли Фун, Юнь Се, Цай Чжэньнань, Цао Юйнин и Вики Цэн.

Трейлер фильма «Пункт назначения: Высотка 613»

13 самых ожидаемых фильмов ужасов 2025 года.13 самых ожидаемых фильмов ужасов 2025 года

