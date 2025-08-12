Хоррор «Пункт назначения: Высотка 613» выйдет в российский прокат 14 августа
14 августа в российский прокат выйдет фильм «Пункт назначения: Высотка 613». Режиссером картины выступил Джо Цянь («Паук из бездны»).
По сюжету женщина с дочкой находят новый дом и выясняют, что он представляет собой смертельную ловушку, которую устроили потусторонние силы.
Кто снялся в фильме «Пункт назначения: Высотка 613»
В картине снялись Айви Инь, Бай Лин. Эмбер Ань, Бай Жуньинь, Кэш Чуан, Стэнли Фун, Юнь Се, Цай Чжэньнань, Цао Юйнин и Вики Цэн.
Трейлер фильма «Пункт назначения: Высотка 613»
Последние новости
14 ноя 22:10