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Провод мертвеца фильм 2025: трейлер и дата выхода — Билл Скарсгард
Фильмы и сериалы

25 ноября 2025, 18:00

1 мин.

Вышел трейлер фильма «Провод мертвеца» с Биллом Скарсгардом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Провод мертвеца», реж. Гас Ван Сент, Pressman Film, Elevated Films, Construction Film
Фото Кадр из фильма «Провод мертвеца», реж. Гас Ван Сент, Pressman Film, Elevated Films, Construction Film

Row K опубликовал трейлер фильма Гаса Ван Сента («Последние дни», «Вражда») «Провод мертвеца». Действие картины разворачивается в 1970-х годах. По сюжету бывший риелтор Тони Кирицис взял в заложники президента ипотечной компании Meridian Mortgage Ричарда Холла и требует денег и извинений.

Кто снялся в фильме «Провод мертвеца»

В картине снялись Билл Скарсгард, Дэйкер Монтгомери, Аль Пачино, Колман Доминго, Кэри Элвес, Майхала Херролд, Джон Робинсон, Джордан Клер Роббинс, Марк Хелмс и Кайл Ранкин.

Трейлер фильма «Провод мертвеца»

Когда выйдет фильм «Провод мертвеца»

В ограниченный зарубежный прокат фильм «Провод мертвеца» выйдет 9 января 2026 года, в широкий — 16 января, а в России премьера картины запланирована на март 2026 года.

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