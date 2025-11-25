Вышел трейлер фильма «Провод мертвеца» с Биллом Скарсгардом

Row K опубликовал трейлер фильма Гаса Ван Сента («Последние дни», «Вражда») «Провод мертвеца». Действие картины разворачивается в 1970-х годах. По сюжету бывший риелтор Тони Кирицис взял в заложники президента ипотечной компании Meridian Mortgage Ричарда Холла и требует денег и извинений.

Кто снялся в фильме «Провод мертвеца»

В картине снялись Билл Скарсгард, Дэйкер Монтгомери, Аль Пачино, Колман Доминго, Кэри Элвес, Майхала Херролд, Джон Робинсон, Джордан Клер Роббинс, Марк Хелмс и Кайл Ранкин.

Трейлер фильма «Провод мертвеца»

Когда выйдет фильм «Провод мертвеца»

В ограниченный зарубежный прокат фильм «Провод мертвеца» выйдет 9 января 2026 года, в широкий — 16 января, а в России премьера картины запланирована на март 2026 года.