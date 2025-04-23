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Просмотры фильма Конклав выросли после смерти папы римского Франциска
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Сегодня, 16:30

1 мин.

Просмотры «Конклава» выросли почти на 300% после новости о смерти папы римского Франциска

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Конклав», реж. Эдвард Бергер, Focus Features
Фото Кадр из фильма «Конклав», реж. Эдвард Бергер, Focus Features
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После новости о смерти папы римского Франциска просмотры картины Эдварда Бергера «Конклава» на зарубежных цифровых платформах выросли на 283% за сутки, сообщило издание Variety.

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Картина «Конклав», основанная на одноименном романе Роберта Харриса, рассказывает о выборах нового папы римского.

Помимо «Конклава», зрители обратили внимание на драму Netflix 2019 года «Два папы». В период с воскресенья по понедельник аудитория фильма с Энтони Хопкинсом и Джонатаном Прайсом выросла на 417%.

На Кинопоиске аудитория «Конклава» в понедельник выросла в 15 раз относительно выходных.

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