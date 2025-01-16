Вышел финальный трейлер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым

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Опубликован финальный трейлер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» от режиссера Феликса Умарова («Домашнее поле»). Главную роль исполнил Юра Борисов («Анора»). В картине отражен путь поэта, начиная с юности в Царскосельском лицее, заканчивая смертельной дуэлью.

Кто снялся в фильме «Пророк. История Александра Пушкина»

В проекте снялись Юра Борисов, Кай Гетц, Роман Васильев, Алена Долголенко, Аня Чиповская, Илья Любимов, Евгений Шварц, Сергей Гилев, Флориан Десбьендра, Илья Виногорский.

Трейлер фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Когда выйдет фильм «Пророк. История Александра Пушкина»

Картина «Пророк. История Александра Пушкина» выйдет в российский прокат 14 февраля.