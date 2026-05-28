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Пропеллер Ночной рейс в один конец фильм 2026: дата выхода и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

28 мая, 17:35

1 мин.

Картина «Пропеллер: Ночной рейс в один конец» выйдет 29 мая

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Пропеллер: Ночной рейс в один конец», реж. Джон Траволта, Kids At Play, JTP Films
Фото Кадр из фильма «Пропеллер: Ночной рейс в один конец», реж. Джон Траволта, Kids At Play, JTP Films

29 мая на Apple TV+ выйдет картина Джона Траволты «Пропеллер: Ночной рейс в один конец». По сюжету восьмилетний Джефф, страстно увлеченный авиацией, отправляется в свое первое большое путешествие. Вместе с мамой он садится на ночной рейс, летящий через всю страну в Голливуд.

Кто снялся в фильме «Пропеллер: Ночной рейс в один конец»

В картине снялись Келли Б. Эвистон, Ольга Хоффманн, Майлз Макмэхон, Кларк Шотвелл, Элла Блю Траволта и Сэмуэль П. Эспиноса.

Трейлер фильма «Пропеллер: Ночной рейс в один конец»

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