Картина «Пропеллер: Ночной рейс в один конец» выйдет 29 мая

29 мая на Apple TV+ выйдет картина Джона Траволты «Пропеллер: Ночной рейс в один конец». По сюжету восьмилетний Джефф, страстно увлеченный авиацией, отправляется в свое первое большое путешествие. Вместе с мамой он садится на ночной рейс, летящий через всю страну в Голливуд.

Кто снялся в фильме «Пропеллер: Ночной рейс в один конец»

В картине снялись Келли Б. Эвистон, Ольга Хоффманн, Майлз Макмэхон, Кларк Шотвелл, Элла Блю Траволта и Сэмуэль П. Эспиноса.