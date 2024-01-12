В России прошла премьера хоррора «Проклятие дома с призраками»
Британский фильм ужасов «Проклятие дома с призраками» вышел в российских кинотеатрах
11 января в российский прокат вышла картина Джэми Хупера «Проклятие дома с призраками». По сюжету главная героиня возвращается в дом своего детства и узнает пугающую семейную тайну.
Сценаристами проекта выступили Джэми Хупер и Хелен Майлз.
Главные роли в хорроре «Проклятие дома с призраками» исполнили Риэнн Стил, Софи Томпсон, Джонатан Ньяти, Дэвид Хорович, Джейн Лоу, Филлипа Пик, Талия Блэр, Питер Маккуин, Дениз Хоран и Полин Хупер.
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