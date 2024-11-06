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Профессионал фильм 2024: трейлер и дата выхода — где смотреть в России
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:15

1 мин.

Боевик «Профессионал» с Лиамом Нисоном выйдет в российский прокат 7 ноября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Профессионал», реж. Ханс Петтер Муланд / Electromagnetic Productions
Фото Кадр из фильма «Профессионал», реж. Ханс Петтер Муланд / Electromagnetic Productions
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7 ноября в российский прокат выйдет боевик «Профессионал», режиссером которого выступил Ханс Петтер Муланд («Мистериум. Тьма в бутылке», «Довольно добрый человек»). Мировая премьера фильма состоялась 31 октября.

По сюжету проекта гангстер решает отойти от дел, чтобы наладить отношения с семьей, но криминальное прошлое не спешит отпускать главного героя.

Кто снялся в фильме «Профессионал»

В картине снялись Лиам Нисон, Рон Перлман, Фрэнки Шоу, Дэниэл Димер, Ханс Петтер Муланд, Йолонда Росс, Джимми Гонсалес, Левон Панек и Райан Хомчик.

Трейлер фильма «Профессионал»

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