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Проекты HBO (Max) 2025 год — анонс: Одни из нас, Белый лотос, И просто так
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Сегодня, 17:10

0 мин.

Max опубликовал ролик с анонсами премьер на 2025 год

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Одни из нас» / HBO
Фото Кадр из сериала «Одни из нас» / HBO
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Max представил ролик с анонсами премьер на следующий год. Среди грядущих релизов — продолжения таких проектов, как «Одни из нас», «Миротворец», «Белый лотос», «И просто так», «Хитрости», «Рыцарь Семи Королевств», «Добро пожаловать в Дерри» и «Дюна: Пророчество».

Анонс премьер HBO на 2025 год

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