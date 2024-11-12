Max опубликовал ролик с анонсами премьер на 2025 год

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Max представил ролик с анонсами премьер на следующий год. Среди грядущих релизов — продолжения таких проектов, как «Одни из нас», «Миротворец», «Белый лотос», «И просто так», «Хитрости», «Рыцарь Семи Королевств», «Добро пожаловать в Дерри» и «Дюна: Пророчество».

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