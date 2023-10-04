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Продюсер сериала «Локи» рассказал о возможности третьего сезона

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из сериала «Локи».

В интервью Variety исполнительный продюсер сериала «Локи» Кевин Райт рассуждал о возможности третьего сезона проекта.

Недавно глава Disney Боб Айгер принял решение сократить количество контента по вселенным Marvel и «Звездных войн», признав, что последние релизы в большинстве своем не укрепляют позиции бренда.

Тем не менее Райт уверен, что третий сезон «Локи» скорее вероятная, чем невозможная перспектива: «Думаю, это открытый вопрос. Конечно, мы не работали над вторым сезоном с планами на третий, как было в первом сезоне. Тогда мы точно знали, что вернемся. Но еще я думаю, что может быть еще много историй, рассказанных с Локи в мире Локи и в других мирах, связанных с этим персонажем».

Ранее Кевин Райт рассказал о главной цели второго сезона «Локи», а Marvel Entertainment представил новое видео о создании проекта.

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