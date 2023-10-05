Продюсер «Локи» объяснил, почему Джонатана Мэйджерса оставили в сериале

В марте создатели сериала «Локи» столкнулись с непростой ситуацией. Исполнителя роли Того, кто остается, и других Вариантов Канга Джонатана Мэйджерса обвинили в домашнем насилии. Пострадавшая рассказала полицейским, что после нападения актера она была госпитализирована с «незначительными травмами головы и шеи». Позже еще несколько женщин сообщили о неподобающем поведении Мэйджерса.

После этого Мэйджерс потерял несколько ролей и пиар-команду, но в MCU принимать решение относительно будущего актера не спешили. Неудивительно: на Канге построена значительная часть Пятой и Шестой фаз Marvel. В частности, персонаж Мэйджерса играет большую роль во втором сезоне «Локи».

Сейчас актер ожидает суда, а пока в интервью Variety исполнительный продюсер сериала «Локи» Кевин Райт рассказал, что итог разбирательства покажет, что будет с Мэйджерсом дальше в рамках киновселенной: «На данный момент я знаю не больше вашего. Преждевременно делать что-либо, не зная, чем все закончится».

Джонатан Мэйджерс пока еще заявлен как исполнитель роли Канга Завоевателя в фильмах Marvel «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны», релизы которых запланированы на 2026 и 2027 годы.

Ранее создатель «Рика и Морти» прокомментировал увольнение Джастина Ройланда из-за обвинений в домашнем насилии и токсичном поведении на рабочем месте.