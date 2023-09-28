Продолжительность «Марвелов» до сих пор не определена

Совсем скоро пройдет мировая премьера фильма Нии Дакосты «Марвелы» («Капитан Марвел 2»), но точная продолжительность картины до сих пор остается неизвестной. Например, кинотеатр Odeon указал хронометраж 2 часа 20 минут, а другие кинотеатры, включая Cineworld, 2 часа.

Картина расскажет продолжение истории Кэрол Дэнверс. По сюжету способности супергероини оказываются связаны с силами Моники Рамбо и Камалы Хан. Это приводит к тому, что при каждом применении своих способностей они меняются друг с другом местами.

Премьера «Марвелов» пройдет 10 ноября. В картине снялись Бри Ларсон, Сэмюэл Л. Джексон, Тейона Паррис и Иман Веллани.