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Сегодня, 12:05

«Присцилла»: вышел первый тизер фильма о жене Элвиса Пресли

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из тизера к фильму «Присцилла»

Творчество и личная жизнь короля рок-н-ролла продолжает интересовать кинематографистов. Однако в отличие от коллег по цеху София Коппола («Трудности перевода», «Мария-Антуанетта») решила сосредоточиться не на самом Элвисе Пресли, а на его единственной супруге Присцилле.

В дебютном тизере драмы показали всего несколько сцен, среди которых — знакомство Элвиса и Присциллы, свадьба, появление ребенка, а также кадры с выступлениями музыканта. Главные роли исполнили Кейли Спейни («Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», «Мейр из Исттауна») и Джейкоб Элроди («Эйфория»). Ожидается, что премьера «Присциллы» состоится на Венецианском кинофестивале.
Напомним, что в прошлом году Баз Лурман («Мулен Руж», «Великий Гэтсби») выпустил байопик «Элвис», который принес Остину Батлеру «Золотой Глобус» и номинацию на «Оскар».

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