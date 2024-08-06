Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Приключения Паддингтона 3: трейлер и дата выхода в России
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:30

0 мин.

Вышел новый трейлер мультфильма «Приключения Паддингтона 3»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Приключения Паддингтона 3»
Фото Кадр из мультфильма «Приключения Паддингтона 3»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

STUDIOCANAL опубликовал новый трейлер мультфильма «Приключения Паддингтона 3». По сюжету проекта главный герой отправляется в Перу к любимой тете Люси. Возвращение к своим корням приводит Паддингтона к опасному путешествию по Амазонке.

Первая часть мультфильма о медведе, мечтающем обрести семью, вышла в 2014 году, а премьера сиквела «Паддингтона» — в 2017-м.

Мультфильм «Приключения Паддингтона 3» выйдет в российский прокат 28 ноября.

Моана 2: что известно&nbsp;&mdash; дата выхода, трейлер и&nbsp;сюжет, создатели. «Моана 2»: что известно о сиквеле приключенческого мультфильма от студии Disney

Мультфильмы
0
Новости холдинга
Суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Демчика
Станкович раскрыл проблему Угальде, президент РПЛ вступился за Соболева
Пограничники отразили вооруженную провокацию ВСУ на границе Курской области
Пловец рассказал о червях в еде спортсменов в Олимпийской деревне
Последние новости
20:55
Создатель «Метода» рассказал, кто сыграет главную женскую роль в 3 сезоне
15:45
Wink опубликовал тизер-трейлер сериала «Комбинация»
15:05
Фильм «Все закончится на нас» с Блейк Лайвли выйдет 7 августа
12:54
Продюсер сериала «Бедный олигарх» охарактеризовал Дзюбу: «Очень артистичный, приятный»
12:20
Шоураннер «Дома Дракона» рассказал, сколько еще сезонов будет у сериала