Вышел новый трейлер мультфильма «Приключения Паддингтона 3»

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STUDIOCANAL опубликовал новый трейлер мультфильма «Приключения Паддингтона 3». По сюжету проекта главный герой отправляется в Перу к любимой тете Люси. Возвращение к своим корням приводит Паддингтона к опасному путешествию по Амазонке.

Первая часть мультфильма о медведе, мечтающем обрести семью, вышла в 2014 году, а премьера сиквела «Паддингтона» — в 2017-м.

Мультфильм «Приключения Паддингтона 3» выйдет в российский прокат 28 ноября.