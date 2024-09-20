Опубликован трейлер сериала «Преступление и наказание» с Иваном Янковским
«Кинопоиск» опубликовал трейлер сериала «Преступление и наказание». Режиссером проекта выступил Владимир Мирзоев («Внутри убийцы»). Место действия в новой адаптации одноименного романа Федора Достоевского переносится в наши дни.
В сериале снялись Иван Янковский, Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Владимир Мишуков, Алена Михайлова, Владислав Абашин, Юлия Снигирь, Никита Тарасов, Юлия Марченко и Борис Хвошнянский.
Трейлер сериала «Преступление и наказание»
Когда выйдет сериал «Преступление и наказание»
Премьера сериала «Преступление и наказание» пройдет 26 октября.
Последние новости
19 сен 22:35
19 сен 21:50
19 сен 21:20
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже