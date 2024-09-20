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Преступление и наказание сериал 2024: трейлер и дата выхода — Янковский
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:20

1 мин.

Опубликован трейлер сериала «Преступление и наказание» с Иваном Янковским

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Преступление и наказание»
Фото Кадр из сериала «Преступление и наказание»
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«Кинопоиск» опубликовал трейлер сериала «Преступление и наказание». Режиссером проекта выступил Владимир Мирзоев («Внутри убийцы»). Место действия в новой адаптации одноименного романа Федора Достоевского переносится в наши дни.

В сериале снялись Иван Янковский, Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Владимир Мишуков, Алена Михайлова, Владислав Абашин, Юлия Снигирь, Никита Тарасов, Юлия Марченко и Борис Хвошнянский.

Трейлер сериала «Преступление и наказание»

Когда выйдет сериал «Преступление и наказание»

Премьера сериала «Преступление и наказание» пройдет 26 октября.

Внутри убийцы, 2024. Обзор сериала «Внутри убийцы»: удалось ли создателям мыслить как преступник

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