Опубликован трейлер сериала «Преступление и наказание» с Иваном Янковским

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«Кинопоиск» опубликовал трейлер сериала «Преступление и наказание». Режиссером проекта выступил Владимир Мирзоев («Внутри убийцы»). Место действия в новой адаптации одноименного романа Федора Достоевского переносится в наши дни.

В сериале снялись Иван Янковский, Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Владимир Мишуков, Алена Михайлова, Владислав Абашин, Юлия Снигирь, Никита Тарасов, Юлия Марченко и Борис Хвошнянский.

Трейлер сериала «Преступление и наказание»

Когда выйдет сериал «Преступление и наказание»

Премьера сериала «Преступление и наказание» пройдет 26 октября.