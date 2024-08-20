Вышел тизер-трейлер сериала «Преступление и наказание»
Кинопоиск опубликовал тизер-трейлер сериала «Преступление и наказание». Режиссером проекта выступил Владимир Мирзоев («Внутри убийцы»), а сценарий сериала написала Анастасия Мирзоева («Пылающий»). Адаптация одноименного романа Федора Достоевского переносит место действия в наши дни.
В сериале снялись Иван Янковский, Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Владимир Мишуков, Алена Михайлова, Владислав Абашин, Юлия Снигирь, Никита Тарасов, Юлия Марченко и Борис Хвошнянский.
Премьера «Преступления и наказания» запланирована на осень этого года.
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