Вышел новый трейлер «Преступления и наказания» с Иваном Янковским
«Кинопоиск» опубликовал новый трейлер сериала «Преступление и наказание». Первые четыре эпизода проекта по одноименному роману Федора Достоевского вышли 2 ноября.
Адаптация «Преступления и наказания» Владимира Мирзоева («Внутри убийцы») рассказывает о бывшем студенте Родионе Раскольникове (Иван Янковский), который проверяет границы собственных возможностей.
Трейлер сериала «Преступление и наказание»
Когда выйдет 2-я часть сезона сериала «Преступление и наказание»
Премьера финальных шести эпизодов «Преступления и наказания» пройдет 30 ноября.
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