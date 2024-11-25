Вышел новый трейлер «Преступления и наказания» с Иваном Янковским

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«Кинопоиск» опубликовал новый трейлер сериала «Преступление и наказание». Первые четыре эпизода проекта по одноименному роману Федора Достоевского вышли 2 ноября.

Адаптация «Преступления и наказания» Владимира Мирзоева («Внутри убийцы») рассказывает о бывшем студенте Родионе Раскольникове (Иван Янковский), который проверяет границы собственных возможностей.

Трейлер сериала «Преступление и наказание»

Когда выйдет 2-я часть сезона сериала «Преступление и наказание»

Премьера финальных шести эпизодов «Преступления и наказания» пройдет 30 ноября.