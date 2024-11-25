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Преступление и наказание сериал 2024: новый трейлер — когда выйдут все серии
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:15

1 мин.

Вышел новый трейлер «Преступления и наказания» с Иваном Янковским

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев / «Кинопоиск»
Фото Кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев / «Кинопоиск»
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«Кинопоиск» опубликовал новый трейлер сериала «Преступление и наказание». Первые четыре эпизода проекта по одноименному роману Федора Достоевского вышли 2 ноября.

&laquo;Преступление и&nbsp;наказание&raquo;, сериал 2024 года: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть. «Это не я, это все ты»: обзор старта сериала «Преступление и наказание» с Иваном Янковским

Адаптация «Преступления и наказания» Владимира Мирзоева («Внутри убийцы») рассказывает о бывшем студенте Родионе Раскольникове (Иван Янковский), который проверяет границы собственных возможностей.

Трейлер сериала «Преступление и наказание»

Когда выйдет 2-я часть сезона сериала «Преступление и наказание»

Премьера финальных шести эпизодов «Преступления и наказания» пройдет 30 ноября.

Преступление и&nbsp;наказание сериал 2024: дата выхода серий&nbsp;&mdash; расписание и&nbsp;трейлер. Стартовал сериал «Преступление и наказание»: расписание релиза эпизодов

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