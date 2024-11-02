Сериал «Преступление и наказание» выйдет 2 ноября

Читайте нас в

Премьера сериала «Преступление и наказание» Владимира Мирзоева («Внутри убийцы») пройдет сегодня, 2 ноября.

Адаптация одноименного романа Федора Достоевского должна была выйти 26 октября, затем 27-го, после чего релиз сдвинулся на 29 октября. Затем премьера проекта была перенесена на неопределенный срок, а теперь «Кинопоиск» объявил финальную дату релиза.

Трейлер сериала «Преступление и наказание»



Когда выйдет сериал «Преступление и наказание»

Премьера сериала «Преступления и наказания» пройдет 2 ноября на платформе «Кинопоиск» в 22:00.

Ранее мы писали, каким получился многосерийный психологический триллер «Трасса» Душана Глигорова.