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Преступление и наказание сериал 2024: дата выхода серий — расписание и трейлер
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Сегодня, 16:05

1 мин.

Дата выхода сериала «Преступление и наказание»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев / «Кинопоиск»
Фото Кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев / «Кинопоиск»
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26 октября на «Кинопоиске» пройдет премьера сериала «Преступление и наказание». Режиссером выступил Владимир Мирзоев («Внутри убийцы»). Адаптация одноименного романа Федора Достоевского переносит известный сюжет в наши дни.

Преступление и&nbsp;наказание, 2024. «Преступление и наказание»: что известно о сериале с Иваном Янковским

Кто снялся в сериале «Преступление и наказание»

В сериале «Преступление и наказание» снялись Иван Янковский, Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Владимир Мишуков, Алена Михайлова, Владислав Абашин, Юлия Снигирь, Никита Тарасов, Юлия Марченко и Борис Хвошнянский.

Трейлер сериала «Преступление и наказание»

Расписание выхода эпизодов сериала «Преступление и наказание»

1 серия 26 октября
2 серия 26 октября
3 серия 26 октября
4 серия 26 октября
5 серия 30 ноября
6 серия 30 ноября
7 серия 30 ноября
8 серия 30 ноября
9 серия 30 ноября
10 серия 30 ноября
Внутри убийцы, 2024. Обзор сериала «Внутри убийцы»: удалось ли создателям мыслить как преступник

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