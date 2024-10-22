Дата выхода сериала «Преступление и наказание»: расписание релиза эпизодов
26 октября на «Кинопоиске» пройдет премьера сериала «Преступление и наказание». Режиссером выступил Владимир Мирзоев («Внутри убийцы»). Адаптация одноименного романа Федора Достоевского переносит известный сюжет в наши дни.
Кто снялся в сериале «Преступление и наказание»
В сериале «Преступление и наказание» снялись Иван Янковский, Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Владимир Мишуков, Алена Михайлова, Владислав Абашин, Юлия Снигирь, Никита Тарасов, Юлия Марченко и Борис Хвошнянский.
Трейлер сериала «Преступление и наказание»
Расписание выхода эпизодов сериала «Преступление и наказание»
|1 серия
|26 октября
|2 серия
|26 октября
|3 серия
|26 октября
|4 серия
|26 октября
|5 серия
|30 ноября
|6 серия
|30 ноября
|7 серия
|30 ноября
|8 серия
|30 ноября
|9 серия
|30 ноября
|10 серия
|30 ноября
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