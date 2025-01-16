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Премия Гильдии сценаристов США 2025: номинанты и дата церемонии награждения
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Сегодня, 13:00

1 мин.

Стали известны номинанты на премию Гильдии сценаристов США

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Злая: Сказка о ведьме запада», реж. Джон М. Чу / Universal Pictures
Фото Кадр из фильма «Злая: Сказка о ведьме запада», реж. Джон М. Чу / Universal Pictures
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Названы номинанты на премию Гильдии сценаристов США. Объявить проекты планировалось раньше, 9 января, но из-за лесных пожаров, которые охватили большую часть Лос-Анджелеса, дата объявления номинантов переносилась дважды.

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Основные номинации

Лучший оригинальный сценарий

  • «Анора»

  • «Настоящая боль»

  • «Претенденты»

  • «Падение империи»

  • «Моя старая задница»

Лучший адаптированный сценарий

  • «Боб Дилан: Никому не известный»

  • «Я не киллер»

  • «Дюна: Часть вторая»

  • «Мальчишки из «Никеля»

  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший сценарий драматического сериала

  • «Пацаны»

  • «Дипломатка»

  • «Фоллаут»

  • «Мистер и миссис Смит»

  • «Сегун»

Лучший сценарий комедийного сериала

  • «Начальная школа «Эбботт»

  • «Медведь»

  • «Умерь свой энтузиазм»

  • «Хитрости»

  • «Чем мы заняты в тени»

Лучший сценарий мини-сериала

  • «Пингвин»

  • «Презумпция невиновности»

  • «Рипли»

  • «Ничего не говори»

  • «Настоящий детектив: Страна ночи»

Когда объявят победителей премии Гильдии сценаристов США

Церемония награждения победителей премии Гильдии сценаристов США пройдет 15 февраля.

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