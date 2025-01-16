Стали известны номинанты на премию Гильдии сценаристов США
Названы номинанты на премию Гильдии сценаристов США. Объявить проекты планировалось раньше, 9 января, но из-за лесных пожаров, которые охватили большую часть Лос-Анджелеса, дата объявления номинантов переносилась дважды.
Основные номинации
Лучший оригинальный сценарий
- «Анора»
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«Настоящая боль»
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«Претенденты»
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«Падение империи»
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«Моя старая задница»
Лучший адаптированный сценарий
- «Боб Дилан: Никому не известный»
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«Я не киллер»
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«Дюна: Часть вторая»
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«Мальчишки из «Никеля»
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«Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучший сценарий драматического сериала
- «Пацаны»
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«Дипломатка»
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«Фоллаут»
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«Мистер и миссис Смит»
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«Сегун»
Лучший сценарий комедийного сериала
- «Начальная школа «Эбботт»
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«Медведь»
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«Умерь свой энтузиазм»
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«Хитрости»
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«Чем мы заняты в тени»
Лучший сценарий мини-сериала
- «Пингвин»
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«Презумпция невиновности»
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«Рипли»
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«Ничего не говори»
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«Настоящий детектив: Страна ночи»
Когда объявят победителей премии Гильдии сценаристов США
Церемония награждения победителей премии Гильдии сценаристов США пройдет 15 февраля.
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