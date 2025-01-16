Стали известны номинанты на премию Гильдии сценаристов США

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Названы номинанты на премию Гильдии сценаристов США. Объявить проекты планировалось раньше, 9 января, но из-за лесных пожаров, которые охватили большую часть Лос-Анджелеса, дата объявления номинантов переносилась дважды.

Основные номинации

Лучший оригинальный сценарий

«Анора»

«Настоящая боль»

«Претенденты»

«Падение империи»

«Моя старая задница»

Лучший адаптированный сценарий

«Боб Дилан: Никому не известный»

«Я не киллер»

«Дюна: Часть вторая»

«Мальчишки из «Никеля»

«Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший сценарий драматического сериала

«Пацаны»

«Дипломатка»

«Фоллаут»

«Мистер и миссис Смит»

«Сегун»

Лучший сценарий комедийного сериала

«Начальная школа «Эбботт»

«Медведь»

«Умерь свой энтузиазм»

«Хитрости»

«Чем мы заняты в тени»

Лучший сценарий мини-сериала

«Пингвин»

«Презумпция невиновности»

«Рипли»

«Ничего не говори»

«Настоящий детектив: Страна ночи»

Когда объявят победителей премии Гильдии сценаристов США

Церемония награждения победителей премии Гильдии сценаристов США пройдет 15 февраля.