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Премия Гильдии режиссеров Америки 2025: номинанты, дата церемонии награждения
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:45

1 мин.

Объявлены номинанты 77-й премии Гильдии режиссеров Америки

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Бруталист», реж. Брэйди Корбет / Carte Blanche, Brookstreet Pictures, Andrew Lauren Productions
Фото Кадр из фильма «Бруталист», реж. Брэйди Корбет / Carte Blanche, Brookstreet Pictures, Andrew Lauren Productions
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Стали известны номинанты 77-й премии Гильдии режиссеров Америки (DGA).

Номинации

Лучшая режиссерская работа в полнометражном фильме

  • Шон Бэйкер («Анора»)

  • Брэйди Корбет («Бруталист»)

  • Джеймс Мэнголд («Боб Дилан: Никому не известный»)

  • Жак Одиар («Эмилия Перес»)

  • Эдвард Бергер («Конклав»)

Лучший полнометражный дебют

  • Меган Парк («Моя старая задница»)

  • Хальвдан Ульман Тендель («Арман»)

  • Паял Кападиа («Все, что нам кажется светом»)

  • Шон Ван («Младший брат»)

  • РаМелл Росс («Мальчишки из Никеля»)

Когда будет Премия Гильдии режиссеров Америки — 2025

Победителей 77-й премии Гильдии режиссеров Америки (DGA) объявят на тожественной церемонии 8 февраля.

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