Объявлены номинанты 77-й премии Гильдии режиссеров Америки
Стали известны номинанты 77-й премии Гильдии режиссеров Америки (DGA).
Номинации
Лучшая режиссерская работа в полнометражном фильме
- Шон Бэйкер («Анора»)
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Брэйди Корбет («Бруталист»)
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Джеймс Мэнголд («Боб Дилан: Никому не известный»)
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Жак Одиар («Эмилия Перес»)
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Эдвард Бергер («Конклав»)
Лучший полнометражный дебют
- Меган Парк («Моя старая задница»)
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Хальвдан Ульман Тендель («Арман»)
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Паял Кападиа («Все, что нам кажется светом»)
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Шон Ван («Младший брат»)
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РаМелл Росс («Мальчишки из Никеля»)
Когда будет Премия Гильдии режиссеров Америки — 2025
Победителей 77-й премии Гильдии режиссеров Америки (DGA) объявят на тожественной церемонии 8 февраля.
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