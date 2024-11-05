Объявлены номинанты на премию Европейской киноакадемии
Стали известны номинанты на премию Европейской киноакадемии, которая неформально считается европейским аналогом «Оскара».
Лидерами по числу номинаций в этом году стали картины «Комната по соседству» Педро Альмодовара и «Эмилия Перес» Жака Одиара.
Список основных номинаций
Лучший фильм
- Bye Bye Tiberias, режиссер Лина Суалем
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«Дагомея», режиссер Мати Диоп
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«Эмилия Перес», режиссер Жак Одиар
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«Течение», режиссер Гинтс Зилбалодис
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«Субстанция», режиссер Корали Фаржа
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«Комната по соседству», режиссер Педро Альмодовар
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«Семя священного инжира», режиссер Мохаммад Расулоф
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«Они застрелили пианиста», режиссеры
Хавьер Марискаль, Фернандо Труэба
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«Горная невеста», режиссер Маура Дельперо
Лучший режиссер
- Андреа Арнольд, «Птица»
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Жак Одиар, «Эмилия Перес»
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Педро Альмодовар, «Комната по соседству»
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Мохаммад Расулоф, «Семя священного инжира»
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Маура Дельперо, «Горная невеста»
Лучшая актриса
- Ренате Рейнсве, «Арманд»
- Карла София Гаскон, «Эмилия Перес»
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Трине Дюрхольм, «Девушка с иглой»
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Вик Кармен Сонн, «Девушка с иглой»
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Тильда Суинтон, «Комната по соседству»
Лучший актер
- Франц Роговский, «Птица»
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Рэйф Файнс, «Конклав»
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Ларс Эйдингер, «Жизнь»
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Дэниел Крейг, «Квир»
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Абу Сангаре, «История Сулеймана»
Церемония награждения пройдет 7 декабря в швейцарском городе Люцерне.