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Премия Европейской киноакадемии: номинанты и дата церемонии награждения
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:50

1 мин.

Объявлены номинанты на премию Европейской киноакадемии

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Комната по соседству», реж. Педро Альмодовар / Movistar Plus+
Фото Кадр из фильма «Комната по соседству», реж. Педро Альмодовар / Movistar Plus+
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Стали известны номинанты на премию Европейской киноакадемии, которая неформально считается европейским аналогом «Оскара».

Лидерами по числу номинаций в этом году стали картины «Комната по соседству» Педро Альмодовара и «Эмилия Перес» Жака Одиара.

Список основных номинаций

Лучший фильм

  • Bye Bye Tiberias, режиссер Лина Суалем

  • «Дагомея», режиссер Мати Диоп

  • «Эмилия Перес», режиссер Жак Одиар

  • «Течение», режиссер Гинтс Зилбалодис

  • «Субстанция», режиссер Корали Фаржа

  • «Комната по соседству», режиссер Педро Альмодовар

  • «Семя священного инжира», режиссер Мохаммад Расулоф

  • «Они застрелили пианиста», режиссеры

    Хавьер Марискаль, Фернандо Труэба

  • «Горная невеста», режиссер Маура Дельперо

Лучший режиссер

  • Андреа Арнольд, «Птица»

  • Жак Одиар, «Эмилия Перес»

  • Педро Альмодовар, «Комната по соседству»

  • Мохаммад Расулоф, «Семя священного инжира»

  • Маура Дельперо, «Горная невеста»

Лучшая актриса

  • Ренате Рейнсве, «Арманд»
  • Карла София Гаскон, «Эмилия Перес»

  • Трине Дюрхольм, «Девушка с иглой»

  • Вик Кармен Сонн, «Девушка с иглой»

  • Тильда Суинтон, «Комната по соседству»

Лучший актер

  • Франц Роговский, «Птица»

  • Рэйф Файнс, «Конклав»

  • Ларс Эйдингер, «Жизнь»

  • Дэниел Крейг, «Квир»

  • Абу Сангаре, «История Сулеймана»

Церемония награждения пройдет 7 декабря в швейцарском городе Люцерне.

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