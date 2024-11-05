Объявлены номинанты на премию Европейской киноакадемии

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Стали известны номинанты на премию Европейской киноакадемии, которая неформально считается европейским аналогом «Оскара».

Лидерами по числу номинаций в этом году стали картины «Комната по соседству» Педро Альмодовара и «Эмилия Перес» Жака Одиара.

Список основных номинаций

Лучший фильм

Bye Bye Tiberias, режиссер Лина Суалем

«Дагомея», режиссер Мати Диоп

«Эмилия Перес», режиссер Жак Одиар

«Течение», режиссер Гинтс Зилбалодис

«Субстанция», режиссер Корали Фаржа

«Комната по соседству», режиссер Педро Альмодовар

«Семя священного инжира», режиссер Мохаммад Расулоф

«Они застрелили пианиста», режиссеры Хавьер Марискаль, Фернандо Труэба

«Горная невеста», режиссер Маура Дельперо

Лучший режиссер

Андреа Арнольд, «Птица»

Жак Одиар, «Эмилия Перес»

Педро Альмодовар, «Комната по соседству»

Мохаммад Расулоф, «Семя священного инжира»

Маура Дельперо, «Горная невеста»

Лучшая актриса

Ренате Рейнсве, «Арманд»

Карла София Гаскон, «Эмилия Перес»

Трине Дюрхольм, «Девушка с иглой»

Вик Кармен Сонн, «Девушка с иглой»

Тильда Суинтон, «Комната по соседству»

Лучший актер

Франц Роговский, «Птица»

Рэйф Файнс, «Конклав»

Ларс Эйдингер, «Жизнь»

Дэниел Крейг, «Квир»

Абу Сангаре, «История Сулеймана»

Церемония награждения пройдет 7 декабря в швейцарском городе Люцерне.