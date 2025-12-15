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Премьеры HBO 2026: Дом Дракона и Эйфория, Питт и Индустрия
Фильмы и сериалы

15 декабря 2025, 13:15

1 мин.

HBO Max показал анонсирующий ролик главных премьер 2026 года

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO Max
Фото Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO Max

HBO опубликовала анонсирующий ролик премьер 2026 года, в число которых вошли сериалы по вселенной «Игры престолов», продолжение «Эйфории», новый сезон медицинской драмы «Питт» и еще ряд проектов.

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Что выйдет на HBO Max в 2026 году

  • «Дом Дракона» (3-й сезон);
  • «Эйфория» (3-й сезон);
  • «Питт» (2-й сезон);
  • «Индустрия» (4-й сезон);
  • «Хитрости» (5-й сезон);
  • «Рыцарь Семи королевств»;
  • DTF St. Louis;
  • Rooster;
  • «Безымянный проект Ларри Дэвида»;
  • «Возвращение» (3-й сезон);
  • «Мэл Брукс: 99-летний мужчина!»;
  • «Позолоченный век» (4-й сезон);
  • «Получеловек»;
  • «Стюарт не смог спасти Вселенную»;
  • «Война»;
  • «Дюна: Пророчество» (2-й сезон);
  • «Фонари».

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