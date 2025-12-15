HBO Max показал анонсирующий ролик главных премьер 2026 года
HBO опубликовала анонсирующий ролик премьер 2026 года, в число которых вошли сериалы по вселенной «Игры престолов», продолжение «Эйфории», новый сезон медицинской драмы «Питт» и еще ряд проектов.
Что выйдет на HBO Max в 2026 году
- «Дом Дракона» (3-й сезон);
- «Эйфория» (3-й сезон);
- «Питт» (2-й сезон);
- «Индустрия» (4-й сезон);
- «Хитрости» (5-й сезон);
- «Рыцарь Семи королевств»;
- DTF St. Louis;
- Rooster;
- «Безымянный проект Ларри Дэвида»;
- «Возвращение» (3-й сезон);
- «Мэл Брукс: 99-летний мужчина!»;
- «Позолоченный век» (4-й сезон);
- «Получеловек»;
- «Стюарт не смог спасти Вселенную»;
- «Война»;
- «Дюна: Пророчество» (2-й сезон);
- «Фонари».
Последние новости
26 июн 20:30
26 июн 20:05