HBO Max показал анонсирующий ролик главных премьер 2026 года

HBO опубликовала анонсирующий ролик премьер 2026 года, в число которых вошли сериалы по вселенной «Игры престолов», продолжение «Эйфории», новый сезон медицинской драмы «Питт» и еще ряд проектов.

Что выйдет на HBO Max в 2026 году