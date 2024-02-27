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Премьеру фильма Мальвина с Анастасией Ивлеевой отменили
Фильмы и сериалы

27 февраля, 16:45

1 мин.

Премьеру фильма «Мальвина» с Анастасией Ивлеевой отменили

Фильм «Мальвина» с Ивлеевой убрали из расписания кинотеатров
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мальвина».
Фото Кадр из фильма «Мальвина»
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Как сообщает «Кинопоиск», премьера фильма «Мальвина», главную роль в которой исполнила Анастасия Ивлеева, отменена. Ранее планировалось, что картина выйдет в прокат 28 марта.

По сюжету фильма главная героиня Вася (Васильева) в 30 лет переживает кризис идентичности, и тогда на помощь к ней приходит воображаемая подруга из детства (Ивлеева). Всместе они пытаются разобраться во внутренних противоречиях Васи и понять, куда героине двигаться дальше.

Режиссером проекта выступила Даша Чаруша («Катя на автомате»). В числе каста «Мальвины» — Марина Васильева, Никита Ефремов, Сауле Юсупова и Аристарх Венес.

Он+Она, 2024. Премьера фильма «Он плюс она» с Павлом Деревянко и Катериной Шпицей состоится 29 февраля

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