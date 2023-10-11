Премьерный эпизод второго сезона «Локи» собрал 10,9 миллионов зрителей

Disney объявил, что премьерную серию второго сезона «Локи» за три дня посмотрели 10,9 миллионов человек по всему миру. На платформе Disney+ продолжение истории о боге озорства в этом году обогнала лишь премьера третьего сезона «Мандалорца».

Насколько велик разрыв, знает только Disney: с момента выхода новых глав проекта о Дине Джарине и Грогу компания не публиковала данных по его зрительским просмотрам.

В первом эпизоде второго сезона Локи (Том Хиддлстон), Мобиус (Оуэн Уилсон), охотница B-15 (Вунми Моссаку) и У.Б. (Ке Хюи Куан) пытаются справляться с последствиями открытия мультивселенной.

Ранее продюсер сериала «Локи» рассказал о возможности третьего сезона, главной цели проекта, а еще объяснил, почему исполнителя роли Канга Джонатана Мэйджерса оставили в сериале.