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Сегодня, 03:40

Представлен новый трейлер «Стражи Галактики. Часть 3»

Ольга Стрельникова
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Фото Кадр из фильма Стражи галактики. Часть 3
Состоялась премьера нового рекламного ролика третьей части «Стражи Галактики», которая, вполне вероятно, может стать финальной для одного из главных героев. По сюжету фильма Питер Квилл никак не может смириться с потерей Гаморы и вместе со Стражами Галактики отправляется на очередную миссию по защите Вселенной. В трейлере есть намек на то, что он находит ей замену. Также в ролике появились подробности детства Ракеты.
Режиссер фильма — Джеймс Ганн. В ролях — Крис Пратт, Зои Солдана, Дэйв Батиста и немногословный Вин Дизель. Мировая премьера намечена на начало мая.
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