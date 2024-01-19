Российский триллер «Правда» выйдет в прокат 1 февраля

1 февраля пройдет премьера российского триллера «Правда». По сюжету картины в маленьком городе стали пропадать дети, а единственный, кто знает правду, не может ее рассказать без последствий для себя.

Постановщиком проекта выступил Максим Кузнецов. Для него «Правда» — полнометражный режиссерский дебют. До этой картины он выпустил только короткометражный фильм «У меня есть брат» в 2016 году.

В картине «Правда» снялись Кузьма Котрелев, Кирилл Кяро, Михаил Тройник, Александра Дроздова, Сергей Муравьев, Семен Барков, Игорь Карташев, Мария Бубенщикова, Егор Щербаков и Валерия Забегаева.

Триллер будет показываться в российских кинотеатрах с 1 февраля.