Российский триллер «Правда» выйдет в прокат 1 февраля
«Правда» стала полнометражным режиссерским дебютом Максима Кузнецова
1 февраля пройдет премьера российского триллера «Правда». По сюжету картины в маленьком городе стали пропадать дети, а единственный, кто знает правду, не может ее рассказать без последствий для себя.
Постановщиком проекта выступил Максим Кузнецов. Для него «Правда» — полнометражный режиссерский дебют. До этой картины он выпустил только короткометражный фильм «У меня есть брат» в 2016 году.
В картине «Правда» снялись Кузьма Котрелев, Кирилл Кяро, Михаил Тройник, Александра Дроздова, Сергей Муравьев, Семен Барков, Игорь Карташев, Мария Бубенщикова, Егор Щербаков и Валерия Забегаева.
Триллер будет показываться в российских кинотеатрах с 1 февраля.
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