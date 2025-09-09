Опубликован трейлер фильма «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном и Сигурни Уивер
RoadsideFlix опубликовал трейлер хоррора-боевика «Поймать монстра». Режиссером и сценаристом картины выступил Брайан Фуллер («Ганнибал»).
По сюжету восьмилетняя девочка Аврора просит соседа помочь расправиться с монстром, поглотившим ее семью.
Кто снялся в фильме «Поймать монстра»
В картине также снялись Софи Слоун, Мадс Миккельсен, Сигурни Уивер, Давид Дастмалчян, Ребекка Хендерсон, Шила Атим, Ваэль Алройли и Суте Чжао.
Трейлер фильма «Поймать монстра»
Когда выйдет фильм «Поймать монстра»
Зарубежная премьера ленты «Поймать монстра» пройдет 5 декабря. В российский прокат фильм выйдет 25 декабря.
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