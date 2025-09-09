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Поймать монстра фильм 2025: трейлер и дата выхода — Мадс Миккельсен
Фильмы и сериалы

9 сентября 2025, 18:05

1 мин.

Опубликован трейлер фильма «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном и Сигурни Уивер

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Поймать монстра», реж. Брайан Фуллер, Entertainment One, Thunder Road Pictures, Living Dead Guy Productions
Фото Кадр из фильма «Поймать монстра», реж. Брайан Фуллер, Entertainment One, Thunder Road Pictures, Living Dead Guy Productions

RoadsideFlix опубликовал трейлер хоррора-боевика «Поймать монстра». Режиссером и сценаристом картины выступил Брайан Фуллер («Ганнибал»).

По сюжету восьмилетняя девочка Аврора просит соседа помочь расправиться с монстром, поглотившим ее семью.

Кто снялся в фильме «Поймать монстра»

В картине также снялись Софи Слоун, Мадс Миккельсен, Сигурни Уивер, Давид Дастмалчян, Ребекка Хендерсон, Шила Атим, Ваэль Алройли и Суте Чжао.

Трейлер фильма «Поймать монстра»

Когда выйдет фильм «Поймать монстра»

Зарубежная премьера ленты «Поймать монстра» пройдет 5 декабря. В российский прокат фильм выйдет 25 декабря.

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