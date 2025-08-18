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Пойман с поличным фильм 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

18 августа 2025, 23:15

1 мин.

Триллер «Пойман с поличным» с Остином Батлером и Мэттом Смитом выйдет 29 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Пойман с поличным», реж. Даррен Аронофски, Columbia Pictures, Protozoa Pictures
Фото Кадр из фильма «Пойман с поличным», реж. Даррен Аронофски, Columbia Pictures, Protozoa Pictures

29 августа в зарубежный прокат выйдет картина Даррена Аронофски («Черный лебедь», «Рестлер») «Пойман с поличным». По сюжету бывшая звезда школьной бейсбольной команды Хэнк соглашается присмотреть за котом своего соседа-панка и оказывается втянут в безумную историю.

Кто снялся в фильме «Пойман с поличным»

В картине снялись Остин Батлер, Мэтт Смит, Винсент Д'Онофрио, Лив Шрайбер, Зои Кравиц, Д'Фарао Ун-А-Тай, Реджина Кинг, Гриффин Данн, Бэд Банни и Юрий Колокольников.

Трейлер фильма «Пойман с поличным»

&laquo;Пойман с&nbsp;поличным&raquo;: что известно о&nbsp;новом фильме Даррена Аронофски.«Пойман с поличным»: что известно о новом фильме Даррена Аронофски

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