Триллер «Пойман с поличным» с Остином Батлером и Мэттом Смитом выйдет 29 августа

29 августа в зарубежный прокат выйдет картина Даррена Аронофски («Черный лебедь», «Рестлер») «Пойман с поличным». По сюжету бывшая звезда школьной бейсбольной команды Хэнк соглашается присмотреть за котом своего соседа-панка и оказывается втянут в безумную историю.

Кто снялся в фильме «Пойман с поличным»

В картине снялись Остин Батлер, Мэтт Смит, Винсент Д'Онофрио, Лив Шрайбер, Зои Кравиц, Д'Фарао Ун-А-Тай, Реджина Кинг, Гриффин Данн, Бэд Банни и Юрий Колокольников.