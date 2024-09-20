Юрий Колокольников сыграет в фильме Даррена Аронофски «Пойман на краже»
Актеры Юрий Колокольников и Никита Кукушкин* (признан в России иноагентом. — Прим. «СЭ») сыграют в новом триллере Даррена Аронофски «Пойман на краже», основанного на одноименном романе Чарли Хьюстона.
Сюжет грядущей картины сосредоточен на бывшем бейсболисте Хэнке Томпосоне, вынужденным бороться за выживание в криминальном мире Нью-Йорка 90-х годов.
В фильме также сыграют Остин Батлер, Зои Кравиц, Мэтт Смит, Лив Шрайбер, Реджина Кинг и Уилл Брилл.
Дата выхода проекта пока неизвестна.
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