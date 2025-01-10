Киллиан Мерфи не появится в фильме Дэнни Бойла «28 лет спустя»

Издание Empire сообщило, что Киллиан Мерфи не появится в фильме Дэнни Бойла «28 лет спустя». Впрочем, зрителей спешат утешить: несмотря на то, что актера не будет в сиквеле, не исключено, что он снимется в третьей части, получившей название «28 лет спустя: Костяной храм».

«В данный момент он задействован в качестве исполнительного продюсера», — рассказал продюсер фильма Эндрю Макдональд, — «и я надеюсь, что мы сможем так или иначе поработать с ним в будущем».

Надежду на появление Киллиана Мерфи в сиквеле, помимо слухов, давал небольшой фрагмент трейлера, где появляется фигура, которую можно принять за Джима (персонаж, которого сыграл Киллиан Мерфи в картине «28 дней спустя»).

«Я показал своей девушке трейлер, и она сказала: «Люди подумают, что это Киллиан», — вспоминал Дэнни Бойл. «Я ответил: «Не глупи» и проигнорировал ее».

Премьера картины «28 лет спустя» запланирована на 20 июня 2025 года, а релиз «Костяного храма» пройдет 16 января 2026 года.