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Сегодня, 15:15

Появился трейлер детектива «Призраки в Венеции» по роману Агаты Кристи

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из фильма «Убийство в Восточном экспрессе».
Фото Кадр из фильма «Убийство в Восточном экспрессе»

В опубликованном накануне расширенном промо-ролике картины «Призраки в Венеции» также можно увидеть Тину Фей («Студия 30»), Келли Райли («Голгофа»), Джейми Дорнана («Пятьдесят оттенков серого») и оскароносную Мишель Йео («Все везде и сразу»).

Релиз нового детектива запланирован на сентябрь 2023 года. Напомним, что ранее Брана уже выступал в качестве режиссера и исполнителя главной роли в таких экранизациях Агаты Кристи, как «Убийство в Восточном экспрессе» (2017) и «Смерть на Ниле» (2020). На сей раз в основе фильма лежит роман «Вечеринка в Хэллоуин».

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