Появился первый трейлер исторической драмы «Наполеон»
Ридли Скотт и Хоакин Феникс снова поработали вместе. Оскароносный актер исполнил главную роль в грядущем байопике «Наполеон». Напомним, что их первым совместным проектом была лента «Гладиатор».
Супругу французского императора сыграла Ванесса Кирби («Корона»). Также в фильме засветились Людивин Санье («Все песни только о любви»), Тахар Рахим («Пророк»), Бен Майлз («Андор») и другие.
Премьера «Наполеона» запланирована на ноябрь.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!