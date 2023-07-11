Появился первый трейлер исторической драмы «Наполеон»

Ридли Скотт и Хоакин Феникс снова поработали вместе. Оскароносный актер исполнил главную роль в грядущем байопике «Наполеон». Напомним, что их первым совместным проектом была лента «Гладиатор».

Супругу французского императора сыграла Ванесса Кирби («Корона»). Также в фильме засветились Людивин Санье («Все песни только о любви»), Тахар Рахим («Пророк»), Бен Майлз («Андор») и другие.

Премьера «Наполеона» запланирована на ноябрь.