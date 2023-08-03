Появился первый трейлер «Дворца» Романа Полански с Александром Петровым

В рамках грядущего Венецианского кинофестиваля состоится премьера новой работы оскароносного режиссера. Накануне был опубликован дебютный трейлер фильма Романа Полански «Дворец», в котором засветились француженка Фанни Ардан («8 женщин»), американец Микки Рурк («Рестлер»), а также отечественные актеры Александр Петров и Антон Пампушный.

Действие комедии разворачивается 31 декабря 1999 года в роскошном швейцарском отеле, где переплетаются судьбы простых работников и избалованных гостей-миллионеров. В одной из сцен, которую показали в промо-ролике, герои смотрят новогоднее обращение российского президента.