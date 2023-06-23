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Сегодня, 13:45

Появился новый тизер комедии «Барби»

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из фильма «Барби».

Грета Гервиг представила еще одно видео в поддержку грядущей кинопремьеры. Картина «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом выйдет ровно через месяц, в один день с байопиком Кристофера Нолана «Оппенгеймер».

В свежем проморолике Барби объясняет разницу между двумя вселенными: оказывается, что вся работа, которую в мире людей выполняют мужчины, в Барбиленде закреплена за женщинами. Они работают, например, врачами и юристами, а вот род занятий Кенов остается загадкой даже для главной героини.

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