Появился дебютный тизер блокбастера «Аквамен и потерянное царство»

В воскресенье, 10 сентября, студия DC опубликовала первый ролик в поддержку сиквела «Аквамена».

Полноценный трейлер обещают выпустить в ближайший четверг, а пока зрителям показали первые кадры долгожданного продолжения истории Артура Карри. В ленте «Аквамен и потерянное царство» центральному персонажу предстоит разобраться с суперзлодеем по прозвищу Черная Манта: в тизере он обещает убить Аквамена и разрушить все, что тому дорого.

В образе короля Атлантиды вновь появится Джейсон Момоа, а Яхья Абдул-Матин II («Матрица: Воскрешение») вернется к роли Черной Манты. Также в касте заявлены Эмбер Херд, Николь Кидман, Дольф Лундгрен, Патрик Уилсон и другие. Мировая премьера запланирована на 20 декабря.