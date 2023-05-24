Появились первые оценки «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе
20 мая на Каннском кинофестивале состоялась премьера нового фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Картину встретили положительными рецензиями и 10-минутными овациями.
На Metacritic у «Убийц цветочной луны» 91 балл из 100. Критики хвалят актерскую игру Леонардо Ди Каприо, а саму ленту называют новым шедевром 80-летнего Скорсезе.
«Убийцы цветочной луны» выйдут в прокат 20 октября. Позже картина станет доступна на Apple TV+.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!