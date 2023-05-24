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Сегодня, 13:45

Появились первые оценки «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе

Георгий Амиян
Киножурналист
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Кадр из фильма «Убийцы цветочной луны».

20 мая на Каннском кинофестивале состоялась премьера нового фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Картину встретили положительными рецензиями и 10-минутными овациями.

На Metacritic у «Убийц цветочной луны» 91 балл из 100. Критики хвалят актерскую игру Леонардо Ди Каприо, а саму ленту называют новым шедевром 80-летнего Скорсезе.

«Убийцы цветочной луны» выйдут в прокат 20 октября. Позже картина станет доступна на Apple TV+.

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