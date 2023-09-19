Появились новые кадры сериала Disney+ «Перси Джексон и Олимпийцы»

Entertainment Weekly показал новые кадры грядущего сериала Disney+ «Перси Джексон и Олимпийцы». Автор книг и один из создателей адаптации Рик Риордан уверен, что этот проект — именно то, чего зрители так долго ждали. Писатель гордится тем, что в отличие от серии фильмов, на этот раз все по канону.

На фото представлены главные герои экранизации ­— Уокер Скобелл (Перси Джексон), Арьян Симхадри (Гроувер Андервуд) и Леа Джеффрис (Аннабет Чейз).

Кадр из сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» (Disney+).

Кадр из сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» (Disney+).

Кадр из сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» (Disney+).

Кадр из сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» (Disney+).

Сейчас первый сезон сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» находится на стадии постпродакшена. Премьера проекта стартует 20 декабря.