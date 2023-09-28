Появились новые кадры фильма «Наполеон» Ридли Скотта с Хоакином Фениксом
В преддверии выхода картины Ридли Скотта «Наполеон» (Napoleon) с Хоакином Фениксом EW представил новые кадры проекта.
Сюжет фильма сосредоточен на жизненном пути Наполеона Бонапарта (Феникс). Ридли Скотт рассказывал, что сценарий проекта пришлось полностью переписывать ради исполнителя главной роли.
В фильме снялись Ванесса Кирби, Бен Майлз, Людивин Санье, Иэн Макнис, Катрин Уокер, Тахар Рахим и Пол Рис.
Премьера «Наполеона» пройдет 22 ноября.
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