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Сегодня, 13:35

Появились новые кадры фильма «Наполеон» Ридли Скотта с Хоакином Фениксом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из фильма «Наполеон» (Napoleon).

В преддверии выхода картины Ридли Скотта «Наполеон» (Napoleon) с Хоакином Фениксом EW представил новые кадры проекта.

Сюжет фильма сосредоточен на жизненном пути Наполеона Бонапарта (Феникс). Ридли Скотт рассказывал, что сценарий проекта пришлось полностью переписывать ради исполнителя главной роли.

В фильме снялись Ванесса Кирби, Бен Майлз, Людивин Санье, Иэн Макнис, Катрин Уокер, Тахар Рахим и Пол Рис.

Премьера «Наполеона» пройдет 22 ноября.

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