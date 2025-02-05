Вышел трейлер фильма «Поторопись завтра» с The Weeknd, Барри Кеоганом и Дженной Ортегой

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Опубликован трейлер фильма «Поторопись завтра» (Hurry Up Tomorrow), главные роли в котором сыграли музыкант The Weeknd («Кумир»), Барри Кеоган («Солтберн») и Дженна Ортега («Уэнсдэй»).

Режиссером проекта выступил Трей Эдвард Шульц («Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс»).

Детали сюжета картины пока неизвестны, за исключением той, что психологический триллер станет продолжением одноименного альбома The Weeknd.

Трейлер фильма «Поторопись завтра»

Когда выйдет фильм «Поторопись завтра»

Премьера фильма «Поторопись завтра» пройдет 16 мая.