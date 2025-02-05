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Поторопись завтра Hurry Up Tomorrow фильм 2025: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:25

1 мин.

Вышел трейлер фильма «Поторопись завтра» с The Weeknd, Барри Кеоганом и Дженной Ортегой

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма Hurry Up Tomorrow, реж. Трей Эдвард Шульц / Lionsgate, Tremolo Productions, Manic Phase
Фото Кадр из фильма Hurry Up Tomorrow, реж. Трей Эдвард Шульц / Lionsgate, Tremolo Productions, Manic Phase
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Опубликован трейлер фильма «Поторопись завтра» (Hurry Up Tomorrow), главные роли в котором сыграли музыкант The Weeknd («Кумир»), Барри Кеоган («Солтберн») и Дженна Ортега («Уэнсдэй»).

Режиссером проекта выступил Трей Эдвард Шульц («Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс»).

Детали сюжета картины пока неизвестны, за исключением той, что психологический триллер станет продолжением одноименного альбома The Weeknd.

Трейлер фильма «Поторопись завтра»

Когда выйдет фильм «Поторопись завтра»

Премьера фильма «Поторопись завтра» пройдет 16 мая.

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